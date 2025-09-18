El Mundo

¿Qué dijo Jimmy Kimmel? Trump asegura que ‘debería haber sido despedido hace mucho tiempo’

Donald Trump celebró la cancelación del programa de Jimmy Kimmel en ABC y negó que se trate de un caso de censura. El presidente acusó al comediante de “falta de talento” y de hacer comentarios ofensivos sobre Charlie Kirk, asesinado en Utah.

EscucharEscuchar
Por AFP y Europa Press
Donald Trump aseguró que Jimmy Kimmel “debió ser despedido hace mucho tiempo” tras la polémica por sus comentarios sobre Charlie Kirk.
Donald Trump aseguró que Jimmy Kimmel “debió ser despedido hace mucho tiempo” tras la polémica por sus comentarios sobre Charlie Kirk. (MANDEL NGAN ROBYN BECK/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jimmy KimmelDonald TrumpABCEstados UnidosCharlie Kirk
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.