El Mundo

Suiza se ofrece a albergar la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos ha estado indicando que se acerca un acuerdo, entre reanudaciones de bombardeos y ataques suspendidos.

EscucharEscuchar
Por AFP
Suiza
Suiza propone ser sede para la histórica firma de paz entre Estados Unidos e Irán. (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Estados UnidosIránSuizaDonald TrumpAcuerdo de pazGuerra en Oriente
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.