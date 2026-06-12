Suiza se ofrece a albergar la firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

Suiza propone ser sede para la histórica firma de paz entre Estados Unidos e Irán.

Ginebra, Suiza. Suiza se ha ofrecido a albergar la posible firma de un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán, informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores suizo a la AFP.

“Suiza está completamente comprometida. Estamos en contacto cercano con Estados Unidos e Irán”, afirmó en un breve mensaje.

El viernes un alto cargo del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump estimó que su país está “entre un 80 y un 85%” seguro de firmar un acuerdo con Teherán para poner fin a la guerra en los próximos días.

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (ministerio) suizo afirma que desempeña un papel activo “para apoyar los esfuerzos hacia un Memorando de Entendimiento destinado a consolidar la tregua y allanar el camino para la desescalada en el contexto del conflicto entre Irán y Estados Unidos”.

Además, dice haber “propuesto Suiza como el lugar para una posible firma, si las partes están de acuerdo con ello”.

Shehbaz Sharif, primer ministro de Pakistán, país mediador entre Estados Unidos e Irán, afirmó este viernes que se ha acordado un texto final para un acuerdo de paz.