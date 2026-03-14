El Mundo

Suiza rechaza sobrevuelo de su territorio por aviones de Estados Unidos ligados a guerra contra Irán

La decisión se basa en el derecho de neutralidad, que prohíbe el uso del espacio aéreo para operaciones militares de países involucrados en conflictos.

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Por AFP
Cazas estadounidenses fueron enviados a Puerto Rico tras el sobrevuelo “provocador” de aeronaves venezolanas. Foto de Archivo El Nacional.
Suiza negó el paso a aviones militares de Estados Unidos relacionados con la guerra en Medio Oriente, citando las normas internacionales de neutralidad. (El Nacional /El Nacional)







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