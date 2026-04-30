El Mundo

Spotify lanza una función que distingue artistas humanos de contenido generado por IA

Para identificar a artistas humanos, Spotify tendrá en cuenta su presencia fuera de la plataforma, esto a través de actividad en redes, productos derivados o conciertos

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Spotify confirmó un nuevo ajuste de precios para Premium en febrero. Estados Unidos, Estonia y Letonia serán los países afectados por el incremento.
Spotify presentó el jueves una función para ayudar a los oyentes a separar la música humana de la generada por IA. (Canva/Canva)







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AFP

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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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