SpaceX probará su megacohete Starship rumbo a la Luna y Marte

El nuevo vuelo de prueba del Starship pondrá a prueba la capacidad de SpaceX para futuras misiones a la Luna y Marte, pese a los retrasos técnicos.

Por AFP
Elon Musk en una reunión en el Capitolio con Donald Trump, en el contexto de su rol actual como líder de una comisión de eficacia gubernamental.
Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, piensa que los temores de la misión del cohete Starship han disipado. Sin embargo, expertos espaciales advirtieron que el cohete podría no estar listo a tiempo. (ANDREW HARNIK/Getty Images via AFP)







