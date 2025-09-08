SpaceX, compañía de Elon Musk, adquiere frecuencias de operadora estadounidense para reforzar Starlink

SpaceX lanzó sus primeros satélites capaces de garantizar las comunicaciones directamente en smartphones compatibles a principios de 2024.

Nueva York, Estados Unidos. La empresa espacial SpaceX, propiedad de Elon Musk, compró frecuencias por valor de $17.000 millones al operador estadounidense de telecomunicaciones EchoStar, como parte de su plan para reforzar las operaciones de su red Starlink, anunciaron ambos grupos el lunes en un comunicado.

Con esta operación SpaceX quiere desarrollar el servicio llamado “Direct to cell”, que permite el acceso directo desde un teléfono inteligente a determinados satélites de su constelación Starlink, sin necesidad de una terminal específica adicional.

SpaceX lanzó sus primeros satélites capaces de garantizar las comunicaciones directamente en smartphones compatibles a principios de 2024. Ahora cuenta con 600, de los 8.000 satélites que la empresa tiene en órbita.

Además de los SMS y los mensajes de alerta, los clientes de la red Starlink “Direct to cell” ahora tienen acceso a aplicaciones, redes sociales y plataformas de mensajería en zonas remotas, según destaca la empresa de Musk en su página web.

LEA MÁS: Starlink, el servicio de Internet satelital de Elon Musk, está disponible en Costa Rica

Para ofrecer estos servicios, la compañía se asoció con diez operadores, presentes en América del Norte y del Sur, Australia, Japón, Suiza y Ucrania.

“Más de 50% del planeta sigue sin estar cubierto por servicios terrestres”, señala SpaceX en su sitio web. Y agrega que, con ese fin, mantiene el compromiso de “trabajar con operadores de redes móviles a escala mundial”.

La transacción anunciada este lunes prevé dar acceso al servicio a algunos de los clientes de EchoStar, precisa el comunicado.

En las operaciones electrónicas previas a la apertura de la bolsa de Nueva York, alrededor de las 12H00 GMT, las acciones de EchoStar subían un 22%, hasta los $82.