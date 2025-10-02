El Mundo

Elon Musk exige boicot a Netflix por ‘diversidad’ en sus contenidos

Elon Musk se sumó a una campaña conservadora contra Netflix, acusando a la plataforma de promover “ideología progresista”. El llamado al boicot llega en medio de la caída de sus acciones.

Por AFP
Elon Musk
La hija de Elon Musk, Vivian Jenna Wilson, se declaró públicamente transgénero en 2022. (TOBY MELVILLE/AFP)







Elon MuskNetflixBoicotDiversidadPolémica
