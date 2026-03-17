El Mundo

Sistema político cubano no está en debate, dice enviada diplomática en Washington

“Estamos abiertos a recibir cualquier interés estadounidense, empresarios o lo que sea”, afirma diplomática.

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Por AFP
Estallido en Cuba: asaltan sede del Partido Comunista por apagones
Ciudadanos denuncian que los constantes apagones han vuelto insostenible la crisis económica actual. (AGGELOS NAKKAS/AFP)







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