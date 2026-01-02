Sismo en México: autoridades reportan la muerte de un hombre

Habitantes de Ciudad de México evacuaron viviendas y edificios tras la activación de la alerta sísmica la mañana de este viernes.

México, México. Un sismo de magnitud 6,5 con epicentro en Guerrero, en el suroeste de México, sacudió este viernes esa turística zona de la costa Pacífica y la cercana Ciudad de México, causando al menos un muerto en la capital, sin dejar “daños graves” en infraestruturas.

El terremoto se registró poco antes de las 08H00 y tuvo una magnitud de 6,5 según datos del Servicio Sismológico Nacional mexicano.

Autoridades de Ciudad de México reportaron la muerte accidental de un hombre de 60 años que cayó mientras evacuaba su domicilio durante el temblor.

“El hombre desalojó su departamento en el segundo piso, tropezó y perdió el conocimiento”, informó el gobierno de la alcaldía local Benito Juárez. A la llegada de los paramédicos, “ya no presentaba signos vitales”, añadió.

Además, 12 personas resultaron lesionadas, informó la alcaldesa de la capital, Clara Brugada, en la red social X.

La violenta sacudida fue precedida un minuto antes por las alarmas de advertencia, que en un largo fin de semana de inicio de año despertaron a muchos mexicanos y turistas, algunos de los cuales salieron a las calles aún en pijama.

Fuerte sismo sacude Ciudad de México

El sismo obligó también a suspender la habitual rueda de prensa que la presidenta Claudia Sheinbaum da cada mañana en el Palacio Nacional de Ciudad de México.

El sismo tuvo su epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, cerca de la turística Acapulco, en el estado de Guerrero, informó Sheinbaum a su regreso minutos después del temblor.

La mandataria aseguró que de manera preliminar no se tienen reportes de “daños graves” ni en la capital ni en Guerrero.

‘El susto es horrible’

El suelo comenzó a cimbrarse a las 07H58 locales (13H58 GMT) y provocó que habitantes de la capital evacuaran sus hogares.

“Estaba todavía dormida y empezó a sonar la alarma de la calle”, dijo a AFP Karen Gómez, de 47 años, que vive en el piso 13 de un edificio en la demarcación Álvaro Obregón de Ciudad de México.

“La alarma del celular, esa sí me espantó”, explicó esta empleada de un corporativo, en referencia a un sistema de alertas mediante teléfonos móviles recién implementado por el gobierno de México en 2025.

“El susto es horrible, se siente el edificio cómo se mueve”, indicó Norma Ortega, de 57 años, vecina de una torre de departamentos contigua.

En Acapulco, Ricardo, un turista nervioso que desalojó su hotel sin camisa lamentó encontrarse “empezando el año y con este susto”.

El viajero proveniente del estado de Morelos, en el centro de México, dijo a AFP haber sentido una réplica afuera de su hospedaje.

Hasta las 09H00 locales (15H00 GMT) se habían registrado 151 réplicas, de acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional.

La alerta sísmica sorprendió a residentes y turistas en Ciudad de México, quienes salieron a las calles de forma preventiva tras el movimiento telúrico. (DAVID GANNON/AFP)

Sismos mortales

Parte de Ciudad de México, principalmente la zona centro, está asentada sobre un subsuelo fangoso de lo que antes era un lago, lo que la hace particularmente sensible a los sismos.

Los que más se resienten son los generados en la costa de Guerrero, al encontrarse a menos de 400 km.

El 19 de septiembre de 1985 un terremoto de magnitud 8,1 devastó una amplia zona de la capital.

Con epicentro en la costa del Pacífico, entre Guerrero y Michoacán, sacudió también a gran parte del centro y sur del país.

Durante años, variaron las cifras oficiales en las estimaciones de muertos del sismo de 1985. Según un recuento de actas de defunción oficiales publicado en 2015, causó 12.843 muertes.

También un 19 de septiembre, en 2017, un terremoto de 7,1 dejó 369 fallecidos, la mayoría en Ciudad de México.

Con el apoyo del Sismológico Nacional se han desarrollado sistemas de alerta, incluidas aplicaciones en teléfonos inteligentes, que advierten de la ocurrencia de un fuerte sismo y dan a los habitantes de la capital hasta un minuto para ponerse a salvo.

La alcaldía ha instalado altavoces en los postes del alumbrado público que emiten la denominada “alerta sísmica”.

México se ubica entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, particularmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco (oeste).