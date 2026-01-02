El Mundo

Sismo en México: autoridades reportan la muerte de un hombre

Un sismo de magnitud 6,5 sacudió Guerrero y Ciudad de México. Un hombre de 60 años falleció al caer de un segundo piso mientras evacuaba.

Por AFP
Habitantes de Ciudad de México evacuaron viviendas y edificios tras la activación de la alerta sísmica la mañana de este viernes.
Habitantes de Ciudad de México evacuaron viviendas y edificios tras la activación de la alerta sísmica la mañana de este viernes. (AFP/AFP)







AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

