Así se vivió el sismo en Ciudad de México: se reportan cortes de electricidad en varias zonas

Videos en redes sociales revelan cómo se vivió el sismo de magnitud 6,5 en la Ciudad de México. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

Por Yucsiany Salazar , AFP , y El Universal / México / GDA
El sismo tuvo el epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur).
El sismo tuvo el epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur). (Redes sociales/Redes sociales)







