Así se vivió el sismo en Ciudad de México: se reportan cortes de electricidad en varias zonas

El sismo tuvo el epicentro a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur).

México. Un sismo de magnitud 6,5 sacudió a Ciudad de México este viernes 2 de enero, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

El temblor fue percibido a las 7:58 a.m. en varios puntos de la capital y su epicentro fue a 15 kilómetros de San Marcos, estado de Guerrero (sur), indicó la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a su regreso a Palacio Nacional minutos después del temblor.

Videos que circulan en redes sociales muestran cables eléctricos y algunas estructuras en movimiento, así como el momento en que el sismo queda registrado por una cámara web cerca del mar.

Fuerte sismo sacude Ciudad de México

Algunos usuarios tomaron la situación con humor, mientras otros recordaron de terremoto de 8,1 en 1985 que dejó 12.843 fallecidos.

“México quiso iniciar el año con el sismo y las alarmas más fuertes jajaja no dejo de temblar”, “Imagínense a las víctimas del terremoto de México en 1985 viendo como a la gente no le gusta el sonido de la alerta sísmica y se quejan porque los despertó“, fueron algunos de los comentarios.

El movimiento telúrico fue percibido en varios puntos de la capital y obligó a la suspensión momentánea de la habitual rueda de prensa matutina de Sheinbaum.

Helicópteros de la policía capitalina ya recorren el centro de la Ciudad de México, y la Comisión Nacional de Electricidad (CFE) informó que derivado del sismo se inició el protocolo para la revisión de posibles afectaciones en instalaciones eléctricas.

Por el momento no hay reportes de daños graves ni personas heridas. Sin embargo, a través de redes sociales se reportaron cortes a la energía como en Nezahualcóyotl, Ecatepec, en el Estado de México. Mientras que en la Ciudad de México se registra falta de energía en colonias de la alcaldía Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tlalpan, Xochimilco y Benito Juárez.