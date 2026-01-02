El Mundo

Fuerte sismo sacude Ciudad de México y suspende conferencia presidencial

Un fuerte sismo se sintió este viernes en Ciudad de México y en el estado de Guerrero. La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, de manera preliminar, no se reportan daños graves.

Por AFP







SismoCiudad de MéxicoMéxicoClaudia Sheinbaum
