El Mundo

Sismo de magnitud 6,2 sacude isla de Hokkaido en Japón

Japón se encuentra en una de las zonas sísmicas más activas del mundo, sobre el llamado “Anillo de Fuego” del Pacífico, lo que explica la frecuencia de estos eventos.

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Por AFP
Foto ilustrativa de actividad sísmica, terremoto, red de monitoreo sísmico
El epicentro se ubicó a unos 200 kilómetros al este de Sapporo y a una profundidad aproximada de 83 kilómetros, según la Agencia Meteorológica de Japón. Foto ilustrativa de actividad sísmica, terremoto, red de monitoreo sísmico. (Shutterstock/Shutterstock)







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