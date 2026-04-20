El Mundo

Japón alerta de un posible ‘gran’ terremoto tras el sismo ocurrido en el norte

La Agencia Meteorológica de Japón indicó en un comunicado que “la probabilidad de que ocurra otro gran terremoto es relativamente más alta que en tiempos normales”.

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Por AFP
This photo shows a warning message on a screen from a live feed on NHK with tsunami alert after an earthquake hit northern Japan, in Tokyo on April 20, 2026. A 7.4-magnitude earthquake struck northern Japan on April 20, Japan's Meteorological Agency (JMA) said, issuing a tsunami warning for waves up to three metres (10 feet). (Photo by Philip FONG / AFP)
Esta foto muestra un mensaje de advertencia en una pantalla de una transmisión en vivo de NHK con alerta de tsunami tras un terremoto que golpeó el norte de Japón, en Tokio, el 20 de abril de 2026. (Foto de Philip FONG / AFP) (PHILIP FONG/AFP)







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