El Mundo

Terremoto sacude Japón y provoca tsunami con olas de 80 centímetros

El terremoto se percibió hasta en Tokio, a varios kilómetros de distancia.

EscucharEscuchar
Por AFP
Pantalla de transmisión muestra una alerta de tsunami tras un sismo de magnitud 7,4 en el norte de Japón, emitida por la Agencia Meteorológica de Japón el 20 de abril de 2026.
Pantalla de transmisión muestra una alerta de tsunami tras un sismo de magnitud 7,4 en el norte de Japón, emitida por la Agencia Meteorológica de Japón el 20 de abril de 2026. (PHILIP FONG/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
TerremotoJapónTsunami
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.