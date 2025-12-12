Alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 6,7 en el norte de Japón, solo días después de un primer sismo.

Tokio, Japón. Un terremoto de magnitud 6,7 sacudió este viernes (jueves Costa Rica) el norte de Japón y generó una alerta de tsunami, informó el servicio meteorológico local, pocos días después de que un sismo de 7,5 en la misma región causara al menos 50 heridos.

La Agencia Meteorológica nipona (JMA), que revisó al alza su estimación inicial de una magnitud 6,5, emitió una advertencia por olas de tsunami de hasta un metro de altura que podrían azotar la costa norte, frente al Pacífico.

El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) también afirmó que el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 6,7 y se produjo a 130 kilómetros de la ciudad de Kuji (Iwate), en la isla principal de Honshu.

La cadena NHK dijo que la intensidad de las sacudidas fue menor que la registrada en el temblor más fuerte del lunes por la noche, que derribó objetos de estanterías, destrozó carreteras, rompió ventanas y provocó olas de tsunami de hasta 70 centímetros.

La Autoridad de Regulación Nuclear informó este viernes que no había signos inmediatos de anomalías en las instalaciones atómicas de la región.

Tras el temblor del lunes, la JMA había publicado un aviso especial poco habitual en el que advertía de que era posible que se produjera otro terremoto de magnitud similar o mayor en el transcurso de la semana.

La región está marcada por el recuerdo del enorme terremoto submarino de magnitud 9,0 que se produjo en 2011 y provocó un tsunami que dejó unos 18.500 muertos y desaparecidos.

Japón se encuentra sobre cuatro grandes placas tectónicas a lo largo del borde occidental del “Anillo de Fuego” del Pacífico y es uno de los países con mayor actividad sísmica en el mundo.

El archipiélago, donde viven alrededor de 125 millones de personas, sufre cerca de 1.500 temblores al año, la mayoría leves.