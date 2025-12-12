El Mundo

Alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 6,7 en el norte de Japón

Es el segundo evento en pocos días, el primer sismo de 7,5 dejó al menos 50 heridos.

EscucharEscuchar
Por AFP y Sebastián Sánchez
Terremoto de 7,1 sacudió Japón, activando alerta de tsunami. Las olas registradas han sido menores. Las autoridades instan a evitar las costas.
Alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 6,7 en el norte de Japón, solo días después de un primer sismo.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
JapónTsunamiterremoto
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.