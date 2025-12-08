Japón emite alerta de tsunami tras terremoto de magnitud 7,6

Tokio, Japón. Un potente terremoto de magnitud 7,6 sacudió el lunes la costa norte de Japón y la agencia meteorológica local reportó la llegada de dos olas de tsunami de 40 centímetros cada una.

Medios locales reportan heridos tras el sismo que según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) se produjo a las 23H15 frente a Misawa, en la costa norte de Japón, a una profundidad de 53 kilómetros.

La primera ola de tsunami impactó en un puerto de Aomori, en la isla principal de Japón, a las 23H43 (14H43 GMT), indicó la Agencia Meteorológica japonesa (JMA).

Siete minutos después, una segunda ola, también de 40 centímetros de altura, se abatió contra Urakawa, en la región de Hokkaido, añadió la agencia.

La emisora pública NHK citó a un empleado de un hotel en la ciudad de Hachinohe, en Aomori, quien afirmó que hubo algunos heridos. Imágenes en directo mostraron fragmentos de vidrio roto esparcidos por las carreteras.

El terremoto también se sintió el el centro urbano de Sapporo, donde las alarmas sonaron en los celulares para alertar a los residentes.

Japón está situado en el llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica.

El archipiélago, hogar de alrededor de 125 millones de personas, registra aproximadamente 1.500 sacudidas cada año.

La gran mayoría son leves, aunque los daños que provocan varían según su ubicación y la profundidad bajo la superficie terrestre.