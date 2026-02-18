‘Siempre hemos estado al lado de Cuba’: Rusia reafirma su lazo con la Habana

El presidente ruso, Vladimir Putin, saluda al ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, durante su reunión en el Palacio del Senado del Kremlin en Moscú (Foto de Pavel Bednyakov / POOL / AFP)

Moscú, Rusia. El presidente ruso, Vladimir Putin, recibió en el Kremlin al canciller cubano Bruno Rodríguez y reafirmó que su país ‘siempre’ estará al lado de La Habana frente al bloqueo energético de Estados Unidos.

La crisis en Cuba se agudizó en enero, cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cortó el flujo de petróleo venezolano a la isla tras la caída de Nicolás Maduro, capturado por las fuerzas especiales estadounidenses.

‘Siempre hemos estado al lado de Cuba en su lucha por la independencia y por el derecho a seguir su propio camino’, afirmó Putin al recibir al canciller Bruno Rodríguez en el Kremlin.

Sin embargo Moscú aún no se ha comprometido públicamente a enviar combustible ni ningún otro tipo de ayuda.

El canciller viajó a Rusia, su aliado tradicional, en busca de ayuda. Durante la jornada se reunió con su homólogo ruso, Serguéi Lavrov, que recurrió a un lenguaje de la era soviética para criticar a Washington.

‘Hacemos un llamado a Estados Unidos para que actúe con sentido común y se abstenga del bloqueo militar y marítimo de la isla de la libertad’, dijo Lavrov.

En sus conversaciones con Lavrov, Rodríguez afirmó que Cuba no cambiaría su rumbo político bajo la presión de Estados Unidos.

El canciller denunció a Washington por ‘el deterioro del orden internacional, que ya era injusto y precario’, y lo acusó de ‘operaciones de despojo y ocupación de recursos naturales, transgresión total del derecho internacional, (e) ignorancia de las Naciones Unidas’.

La Habana ha sido aliada de Moscú desde la revolución socialista de la década de 1960, y durante décadas dependió de la Unión Soviética para su apoyo económico y político.

Rusia mantiene su ‘solidaridad con nuestros amigos’, dijo Lavrov al calificar a Cuba como ‘un Estado hermano’, pero no hizo ninguna promesa concreta de apoyo material.

Condenó a Estados Unidos porque “después de más de 70 años de bloqueo, ahora incluso amenaza con soportarcer sus acciones ilegítimas e inhumanas”.

Cuba, que tiene 9,6 millones de habitantes, enfrenta una grave escasez de combustible y prolongados apagones en momentos en que la administración Trump intensifica el embargo que Washington aplica contra la isla desde 1962.

También presiona, bajo amenaza de aranceles, a otros países para que no envíen petróleo.

Para justificar el bloqueo energético, Trump alega que Cuba representa ‘una amenaza excepcional’ para la seguridad nacional de su país por las relaciones que mantiene con Rusia, China e Irán, sus aliados.

El gobierno comunista aplica desde el lunes un paquete de medidas de emergencia para restringir la venta de combustible, reducir el transporte público y adoptar la semana laboral de cuatro días en las empresas estatales.

La mejora de la situación para la población cubana ha llevado a algunos gobiernos de izquierda de América Latina a responder con ayuda concreta. Ciertos países ofrecieron sólo apoyo diplomático, mientras que otros han optado por el silencio.