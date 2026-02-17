Columnistas

Cuba en cuenta regresiva: el castrismo frente a su hora más frágil

Los cubanos perciben que, por primera vez en décadas, el abuso legitimado como epopeya puede desplomarse en cualquier momento

EscucharEscuchar
Por John Mario González
Cuba y Venezuela son dos de los 55 países incluidos en el informe.
Otros tiempos. Foto del 22 de agosto de 2024: los gobernantes de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y Venezuela, Nicolás Maduro, departen animadamente. Hoy, el segundo se halla detenido en Nueva York, y el primero enfrenta la hora más oscura de la isla. (Juan Barreto/AFP/Archivos/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CubaDonald TrumpcastrismoMiguel Díaz-Canelcrisis en Cuba

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.