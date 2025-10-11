Cuba niega haber enviado militares a la guerra en Ucrania y acusa a Estados Unidos de difundir falsedades

Vehículos pasan junto a un edificio residencial dañado durante los masivos ataques con drones y misiles rusos contra la capital ucraniana, Kiev, el 10 de octubre, durante la invasión rusa de Ucrania. Fotografía:

La Habana, Cuba. El gobierno de Cuba negó este sábado “categóricamente” haber enviado militares a participar junto al ejército ruso en la guerra contra Ucrania, tras nuevas declaraciones del Departamento de Estado de Estados Unidos que la vinculan con el conflicto.

“La República de Cuba rechaza las imputaciones mendaces que el gobierno de Estados Unidos está difundiendo sobre una supuesta participación de Cuba en el conflicto militar en Ucrania”, indicó la Cancillería cubana en un comunicado.

El texto subraya que La Habana “no forma parte del conflicto armado en Ucrania, ni participa con efectivos militares allí, ni en ningún otro país”.

El pronunciamiento ocurre mientras crece la tensión diplomática entre ambos países, a pocas semanas de que la Asamblea General de la ONU vote la resolución anual que busca condenar el embargo económico estadounidense, vigente desde hace más de seis décadas.

LEA MÁS: Cumbre de las Américas excluye a Nicaragua, Cuba y Venezuela

La Cancillería recordó que en 2023 el gobierno desmanteló una red de reclutamiento que operaba desde Rusia para atraer a cubanos con engaños y enviarlos a la guerra.

Desde entonces, 26 personas han sido condenadas a penas de entre cinco y catorce años de cárcel por el delito de mercenarismo.

El presidente Miguel Díaz-Canel afirmó este sábado en la red social X que Washington “no ha aportado ni podrá aportar prueba alguna que sustente esas acusaciones infundadas para sostener su nueva campaña contra Cuba”.

Por su parte, un portavoz del Departamento de Estado estadounidense dijo que su gobierno tiene “conocimiento de informes que indican que ciudadanos cubanos están luchando junto a las tropas rusas” y acusó a La Habana de “no proteger a sus ciudadanos de ser utilizados como peones en la guerra”.

Señalamientos desde Ucrania

El programa ucraniano “I Want to Live” sostuvo recientemente que Rusia ha reclutado más de mil cubanos desde principios de 2023. Según sus registros, 1.028 personas de la isla firmaron contratos con las Fuerzas Armadas rusas entre 2023 y 2024.

Sin embargo, la Cancillería cubana respondió que no posee “información precisa sobre nacionales cubanos” que participen en el conflicto “por su cuenta” o en cualquiera de los dos bandos.

“Es irrefutable que ninguno de ellos cuenta con el consentimiento del Estado cubano para sus acciones”, puntualizó el comunicado.

Casos documentados en medios de Miami en 2023 mostraron que jóvenes cubanos fueron engañados a través de redes sociales, bajo la promesa de trabajar como albañiles en obras vinculadas al ejército ruso. Algunos fueron enviados al frente de batalla, mientras otros fueron detenidos en Cuba por su presunta relación con la red de trata.

Uno de esos casos fue el de Pedro Roberto Gamuza, padre de dos jóvenes reclutados: uno fue enviado a Ucrania y el otro detenido en Cuba. “Fue víctima de un engaño”, relató.

Las relaciones entre Moscú y La Habana se estrecharon a finales de 2022, tras un encuentro entre Díaz-Canel y Vladímir Putin en el Kremlin. Desde entonces, ambos gobiernos mantienen intercambios diplomáticos y económicos constantes, incluso entre sus ministerios de Defensa.