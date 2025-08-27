Sicario de 15 años recibió condena tras asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, pero no irá a la cárcel

La sanción de siete años será cumplida en un centro especializado bajo protección del Bienestar Familiar.

Un juez del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes condenó a siete años de privación de libertad al joven de 15 años que disparó contra el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio en Bogotá.

Debido a su edad, el menor no cumplirá la sanción en prisión, sino que deberá someterse a un régimen de resocialización y vigilancia estricta en un centro especializado. Por ahora, permanece bajo custodia en el búnker de la Fiscalía, donde también están recluidos otros capturados por el crimen.

El ataque y su desenlace

El ataque ocurrió en el parque El Golfito, en el barrio Modelia. El menor usó una pistola Glock 9 milímetros para disparar a la víctima en la cabeza y una pierna. Uribe Turbay fue trasladado a la clínica Santa Fe, donde falleció el 11 de agosto.

Al momento de la acusación, el político aún estaba con vida. Por esa razón, la Fiscalía imputó los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. El menor aceptó los cargos, lo que le permitió acceder a una reducción de pena.

Tras la muerte de la víctima, no se pudo modificar la tipificación legal a homicidio consumado, ya que la legislación para menores no lo permite.

Durante la investigación, se conoció que el joven había sido contactado y convencido para ejecutar el ataque. El menor afirmó que no sabía a quién iba a asesinar.

El joven fue uno de los primeros capturados en colaborar con la Fiscalía. Brindó información clave que permitió identificar a otros presuntos implicados en el magnicidio.

Aunque la ley permite una sanción máxima de ocho años, el juez determinó siete por la colaboración con la justicia y la aceptación de cargos.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar será el encargado de definir el lugar donde cumplirá su condena, considerando los criterios de protección, educación y resocialización, ya que el joven también forma parte del programa de protección de testigos.

Uno de los centros posibles para su traslado es El Redentor, al sur de Bogotá.

