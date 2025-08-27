El Mundo

Sicario de 15 años recibió condena tras asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay, pero no irá a la cárcel

El menor que disparó al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay deberá cumplir una sanción de siete años

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La sanción de siete años será cumplida en un centro especializado bajo protección del Bienestar Familiar.
La sanción de siete años será cumplida en un centro especializado bajo protección del Bienestar Familiar. (El Tiempo Colombia/El Tiempo)







El Tiempo Colombia

El Tiempo / Colombia / GDA

El Tiempo es un periódico colombiano fundado el 30 de enero de 1911. Es en la actualidad el diario de mayor circulación en Colombia. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

