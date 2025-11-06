Si usted gana este sorteo, podrá descansar para siempre junto a Jim Morrison

Estos lugares están repletos de tumbas abandonadas que no pueden destruirse debido a su valor patrimonial.

París, Francia. El Ayuntamiento de París lanzó esta semana un sorteo sin precedentes que permitirá a los ganadores descansar en tumbas patrimoniales abandonadas, a cambio de su restauración, con el fin de paliar la saturación de los cementerios de la capital francesa.

Los cementerios parisinos cuentan con 634.000 concesiones, pero descansar junto al cantante de The Doors, Jim Morrison, en el Père-Lachaise o la filósofa francesa, Simone de Beauvoir en Montparnasse seguía siendo un deseo irrealizable, ya que los cementerios históricos llevan saturados desde principios del siglo XX.

Estos lugares están repletos de tumbas abandonadas que no pueden destruirse debido a su valor patrimonial.

Desde el lunes, el ayuntamiento propone treinta monumentos a la venta por sorteo: 10 en el Père-Lachaise, 10 en Montparnasse y 10 en Montmartre.

“En las primeras 24 horas se registraron 1.000 clics en los expedientes de candidatura”, indicó a AFP Paul Simondon, responsable de asuntos funerarios del Ayuntamiento de París.

Los candidatos deben “proporcionar presupuestos de empresas especializadas en marmolería para demostrar que conocen el coste de la renovación, para que no haya sorpresas”, explicó el edil.

Si no se cumplen las condiciones de restauración y compra, “la venta del monumento se anula y el comprador pierde su inversión”, advierte el ayuntamiento.

Este primer sorteo constituye una prueba y el ayuntamiento está considerando ampliar el dispositivo, añadió Simondon, subrayando el “interés ecológico” de la reutilización de los monumentos funerarios.