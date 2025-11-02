El Mundo

Robo en el Louvre: El detalle del ADN que condujo a la captura de la pareja de sospechosos

Detienen a una pareja por el millonario robo en el Louvre. Su perfil no es de alta delincuencia organizada.

Por AFP
Los turistas reciben información del guía turístico frente a una entrada del patio cerrado de la pirámide del Louvre después del anuncio de que el museo permanecerá cerrado por segundo día consecutivo, luego de que unos ladrones robaran joyas de valor incalculable del museo en París el día anterior, en París, el 20 de octubre de 2025
Los turistas reciben información del guía turístico frente a una entrada del patio cerrado de la pirámide del Louvre después del anuncio de que el museo permanecerá cerrado por segundo día consecutivo, luego de que unos ladrones robaran joyas de valor incalculable del museo en París el día anterior, en París, el 20 de octubre de 2025 (DIMITAR DILKOFF/AFP)







