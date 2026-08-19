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Secretario general de la ONU critica declaraciones de ministro israelí: ‘Son deshumanizantes y peligrosas’

Ministro de Seguridad Itamar Ben Gvir dijo que Israel debería llevar a cabo entre “30 o 40” asesinatos selectivos en Gaza cada noche. Lea lo que dice la ONU

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Por AFP
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir (centro), ingresa al complejo de la mezquita de Al Aqsa durante la celebración de Tisha B'Av.
El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir (centro), ingresa al complejo de la mezquita de Al Aqsa durante la celebración de Tisha B'Av. (ILIA YEFIMOVICH/AFP)







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