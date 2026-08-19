Secretario general de la ONU critica declaraciones de ministro israelí: ‘Son deshumanizantes y peligrosas’

El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir (centro), ingresa al complejo de la mezquita de Al Aqsa durante la celebración de Tisha B'Av.

Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, condenó por “peligrosas” las recientes declaraciones del ministro israelí de extrema derecha Itamar Ben Gvir, en las que dijo que Israel debería llevar a cabo entre “30 o 40” asesinatos selectivos en Gaza cada noche.

“Esas declaraciones son deplorables. Son indignantes. Son deshumanizantes y peligrosas. Las condenamos de manera inequívoca”, dijo este miércoles Stephane Dujarric, el portavoz de Guterres.

Ben Gvir es el ministro de Seguridad Nacional de Israel. En declaraciones al pódcast 8 de octubre, presentado por el rehén israelí liberado Rom Braslavski y recogidas por el diario israelí Times of Israel, Ben Gvir volvió a abogar por la ocupación total de la Franja de Gaza y la expulsión de su población.

“A mí me parece que habría que llevar a cabo asesinatos selectivos en Gaza y cargarse a entre 30 y 40 (gazatíes) cada noche. No solo a aquellos que representan una amenaza inmediata”, manifestó Ben Gvir, quien en otras ocasiones ha llamado al exterminio de la población palestina.

“Ahí hay gente que no se merece vivir. Ni debería vivir. Es que no son ni siquiera personas”, indicó Ben Gvir, antes de insistir una vez más en que “toda Gaza pertenece a Israel”, más allá de los asentamientos de Gush Katif, que fueron desalojados hace 20 años.

“Hay que fomentar la migración en la medida de lo posible. Para los terroristas, nada de emigración, nada, solo matarlos uno por uno”, añadió Ben Gvir, cuyas declaraciones han provocado reiteradas condenas de buena parte de la comunidad internacional, incluidos aliados de Israel como Estados Unidos.

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