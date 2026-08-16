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Ministro israelí propone matar cada noche ‘entre 30 y 40′ palestinos en Gaza

Itamar Ben Gvir, ministro de Seguridad de Israel, también llamó a ocupar completamente la Franja de Gaza y fomentar la salida de su población

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Por Europa Press
Las acciones de Itamar Ben Gvir no cayeron bien ni fuera ni dentro de Israel.
El ministro israelí Itamar Ben Gvir propuso matar cada noche a 30 o 40 palestinos en Gaza y reiteró su llamado a ocupar la Franja. (afp/afp)







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