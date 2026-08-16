Ministro israelí propone matar cada noche ‘entre 30 y 40′ palestinos en Gaza

El ministro israelí Itamar Ben Gvir propuso matar cada noche a 30 o 40 palestinos en Gaza y reiteró su llamado a ocupar la Franja.

Madrid, España. El ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben Gvir, recomendó el asesinato selectivo de “entre 30 y 40” palestinos cada noche en la Franja de Gaza, incluyendo a personas que “no represente una amenaza inmediata” porque “no son personas”.

En declaraciones al pódcast 8 de octubre, presentado por el rehén israelí liberado Rom Braslavski y recogidas por el diario israelí Times of Israel, Ben Gvir volvió a abogar por la ocupación total de la Franja de Gaza y la expulsión de su población.

“A mí me parece que habría que llevar a cabo asesinatos selectivos en Gaza y cargarse a entre 30 y 40 (gazatíes) cada noche. No solo a aquellos que representan una amenaza inmediata”, manifestó Ben Gvir, quien en otras ocasiones ha llamado al exterminio de la población palestina.

“Ahí hay gente que no se merece vivir. Ni debería vivir. Es que no son ni siquiera personas”, indicó Ben Gvir, antes de insistir una vez más en que “toda Gaza pertenece a Israel”, más allá de los asentamientos de Gush Katif, que fueron desalojados hace 20 años.

“Hay que fomentar la migración en la medida de lo posible. Para los terroristas, nada de emigración, nada, solo matarlos uno por uno”, añadió Ben Gvir, cuyas declaraciones han provocado reiteradas condenas de buena parte de la comunidad internacional, incluidos aliados de Israel como Estados Unidos.

Las declaraciones del ministro no han tenido consecuencias políticas, debido a que su respaldo resulta imprescindible para mantener en pie el Gobierno del primer ministro, Benjamin Netanyahu.