Secretario general advierte de ‘inminente colapso financiero’ de la ONU

El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el viernes de un “inminente colapso financiero” del organismo.

Por AFP

Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el viernes de un “inminente colapso financiero” del organismo, en una carta dirigida a los Estados miembros consultada por la AFP.








