Secretario general advierte de ‘inminente colapso financiero’ de la ONU

Naciones Unidas, Estados Unidos. El secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió el viernes de un “inminente colapso financiero” del organismo, en una carta dirigida a los Estados miembros consultada por la AFP.

El titular de Naciones Unidas pide que los países “cumplan plenamente y a tiempo con sus obligaciones de pago” o que se haga una revisión “en profundidad de las reglas financieras” de la organización.

Estados Unidos, hostil al multilateralismo defendido por la ONU, ha reducido en los últimos meses su financiación de algunas agencias y negó o retrasó algunos pagos obligatorios.

“Ya se han anunciado oficialmente decisiones de no honrar contribuciones obligatorias que financian una parte significativa del presupuesto ordinario aprobado”, lamentó Guterres.

Estos huecos en el presupuesto obligan regularmente a la organización a congelar contrataciones, retrasar pagos o hacer recortes en sus misiones.

“La trayectoria actual no es sostenible. Esta expone a la organización a un riesgo financiero estructural e impone una opción radical: sea que los estados miembros acepten revisar en profundidad nuestras reglas financieras, o bien deben aceptar la perspectiva muy real de un colapso financiero”, escribió Guterres.