Sarkozy enfrentará nuevo juicio por financiación ilegal

El expresidente francés Nicolas Sarkozy irá a juicio en marzo por presunta financiación ilegal de su campaña de 2007 con fondos del régimen libio.

Por AFP
Sarkozy, de 70 años, entró en la cárcel parisina de la Santé el 21 de octubre. (THOMAS COEX/AFP)







