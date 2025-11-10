El Mundo

Justicia francesa ordena liberar al expresidente Nicolas Sarkozy

Tras 20 días encarcelado por asociación ilícita, exmandatario de 70 años continuará su condena en su domicilio, con una tobillera electrónica

Por AFP
El expresidente francés Nicolas Sarkozy al salir del Tribunal de París tras conocerse el veredicto en su juicio por financiación ilegal de campaña procedente de Libia para su exitosa candidatura presidencial de 2007. La audiencia tuvo lugar el 25 de setiembre pasado. Fotografía:
El expresidente francés Nicolas Sarkozy pasó 20 días en prisión por recibir financiación ilegal de Libia durante la campaña presidencial del 2007. Foto: (JULIEN DE ROSA/AFP)







