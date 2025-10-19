El Mundo

Nicolas Sarkozy, expresidente de Francia, iniciará su condena en prisión este martes

Sarkozy se convierte en el primer ex jefe de Estado francés entre rejas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial

EscucharEscuchar
Por AFP
Nicolas Sarkozy sale de la corte tras el veredicto que lo condena por financiamiento ilegal de su campaña por parte de Libia, en 2007.
Nicolas Sarkozy, expresidente francés, entra en prisión por financiar su campaña de 2007 con dinero libio. (JULIEN DE ROSA/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Nicolas SarkozyFranciaCondenaPrisión
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.