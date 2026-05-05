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Salón de baile de Trump ya no costará solo $400 millones y será financiado con fondos públicos: Conozca el avance del proyecto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había dicho que salón de eventos sería financiado de forma privada, pero cambió de postura. ¿Qué pasó?

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Por Fernando Chaves Espinach
El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró una cena ostentosa el 15 de octubre de 2025 para agradecer a multimillonarios y a las principales empresas por donar al nuevo salón de baile de $250 millones que está construyendo en la Casa Blanca.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, celebró una cena ostentosa el 15 de octubre de 2025 para agradecer a multimillonarios y a las principales empresas por donar al nuevo salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca. (PEDRO UGARTE/AFP)







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Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

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