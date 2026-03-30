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Trump revela que se construye ‘enorme’ complejo militar bajo su controversial salón de baile en la Casa Blanca

Costo del salón, financiado con donaciones privadas, pasó de $200 a $400 millones y requirió demoler un ala entera de la Casa Blanca.

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Por AFP
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una imagen del proyecto de modernización del Ala Este mientras habla con periodistas a bordo del Air Force One en ruta hacia la Base Conjunta Andrews, en Maryland.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostiene una imagen del proyecto de modernización del Ala Este mientras habla con periodistas a bordo del Air Force One en ruta hacia la Base Conjunta Andrews, en Maryland. (MANDEL NGAN/AFP)







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