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Rusia reitera que Ucrania debe renunciar a su región del Donbás para concluir la guerra

Zona fronteriza es dominada en gran parte por Rusia después de la invasión de 2022, pero Ucrania se ha negado a ceder el control político por completo.

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Por AFP
Restos de un ataque aéreo ruso en la ciudad ucraniana de Odesa.
Restos de un ataque aéreo ruso en la ciudad ucraniana de Odesa. (OLEKSANDR GIMANOV/AFP)







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