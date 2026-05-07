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Rusia exhorta a los habitantes de la ciudad de Kiev a abandonar ante un ‘ataque de represalia’ inevitable

El canciller ruso, Serguéi Lavrov, llamó ayer a las embajadas extranjeras a evacuar de la capital ucraniana ante un inevitable ataque.

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Por AFP
Un hombre camina junto a edificios residenciales en una calle cubierta de nieve en Kiev el 8 de enero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.
Un hombre camina junto a edificios en una calle cubierta de nieve en Kiev en medio de la invasión rusa de Ucrania (TETIANA DZHAFAROVA/AFP)







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