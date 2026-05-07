Rusia exhorta a los habitantes de la ciudad de Kiev a abandonar ante un ‘ataque de represalia’ inevitable

Un hombre camina junto a edificios en una calle cubierta de nieve en Kiev en medio de la invasión rusa de Ucrania

Moscú, Rusia. El Ministerio de Defensa de Rusia instó el jueves a los habitantes de Kiev a abandonar la ciudad ante posibles represalias si Ucrania viola el alto el fuego unilateral decretado por Moscú con motivo de las conmemoraciones del 9 de mayo.

La cancillería rusa ya llamó en la víspera a las embajadas extranjeras a evacuar a su personal y a sus ciudadanos de la capital ucraniana ante un inevitable “ataque de represalia” si Ucrania llega a perturbar la conmemoración de la victoria sobre Alemania nazi al fin de la Segunda Guerra Mundial.

“Recordamos a la población civil de Kiev y al personal de las misiones diplomáticas extranjeras la necesidad de abandonar la ciudad a tiempo”, declaró este jueves el Ministerio de Defensa ruso en un comunicado en el que prometió una respuesta en caso de un ataque ucraniano.