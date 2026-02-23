Reconstrucción de Ucrania costaría casi $600 mil millones, tres veces el PIB anual del país

Un rescatista ucraniano se encuentra junto a una casa gravemente dañada tras un ataque aéreo el 22 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania.

Kiev, Ucrania. La reconstrucción de Ucrania tras la guerra con Rusia costará unos $588 mil millones durante la próxima década, según un informe conjunto de Kiev, el Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas publicado este lunes.

“El costo de la reconstrucción sigue aumentando y se estima ahora en $587.700 millones a diez años, el equivalente a tres veces el PIB ucraniano previsto para 2025”, señala el reporte.

Los sectores más afectados son la vivienda, el transporte y la energía, según el informe, que cubre los 46 meses entre el inicio de la invasión en febrero de 2022 y diciembre de 2025.

Los daños se concentran en las regiones cercanas al frente y en las grandes zonas urbanas ucranianas, precisa el documento.

Para la capital, Kiev —tres millones de habitantes— la reconstrucción se estima en más de $15.000 millones, ya que la ciudad es frecuentemente alcanzada por ataques rusos con drones y misiles.

Los aliados occidentales de Ucrania han desbloqueado más de $400.000 millones en ayuda financiera, militar y humanitaria desde el inicio de la invasión, según el instituto alemán Kiel.

Por ahora, Ucrania dedica la mayor parte de estos fondos a su ofensiva y al mantenimiento de su economía.