El Mundo

Reconstrucción de Ucrania costaría casi $600 mil millones, tres veces el PIB anual del país

Según el informe conjunto de Kiev, el Banco Mundial, la Unión Europea y Naciones Unidas, la reconstrucción tomaría 10 años y se concentraría en vivienda, transporte y energía

EscucharEscuchar
Por AFP
Un rescatista ucraniano se encuentra junto a una casa gravemente dañada tras un ataque aéreo en Sofiivska Borshchagivka, región de Kiev, el 22 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. Explosiones sacudieron la capital ucraniana, Kiev, y las autoridades advirtieron de un ataque con misiles balísticos, apenas dos días antes del cuarto aniversario de la invasión rusa.
Un rescatista ucraniano se encuentra junto a una casa gravemente dañada tras un ataque aéreo el 22 de febrero de 2026, en medio de la invasión rusa de Ucrania. (HENRY NICHOLLS/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaReconstrucciónGuerraRusia
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.