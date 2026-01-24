Ucrania, Rusia y Estados Unidos retomarán negociaciones de paz en Abu Dabi en febrero

El presidente de los EAU, el jeque Mohamed bin Zayed al-Nahyan (centro), hablando con los jefes de las delegaciones que participan en las conversaciones trilaterales organizadas por los EAU entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, en el Palacio Al Shati de Abu Dabi. Fotografía:

Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos. Ucrania, Rusia y Estados Unidos concluirán este sábado en Abu Dabi una ronda de negociaciones tripartitas que, según el presidente ucraniano Volodímir Zelenski, fueron “constructivas” y continuarán la próxima semana en la capital de Emiratos Árabes Unidos.

Se trata de las primeras conversaciones directas conocidas entre Moscú y Kiev en el marco del plan impulsado por Washington para buscar una salida al conflicto, que ha dejado decenas de miles de muertos desde 2022.

En un mensaje publicado en la red social X, Zelenski afirmó que “se debatieron muchas cosas” y destacó la importancia de que el diálogo se desarrollara de manera constructiva.

Un funcionario estadounidense indicó que las conversaciones se reanudarán el 1.º de febrero en Abu Dabi. Otro representante de Estados Unidos calificó el encuentro como un “gran paso” y una señal de que “se ha avanzado mucho hasta la fecha”.

Sin embargo, en Ucrania persiste el escepticismo.

En Kiev, algunos ciudadanos consultados manifestaron que han perdido la esperanza en el proceso de negociación, ante la continuidad de los ataques y la falta de acuerdos concretos.

La víspera del segundo día de reuniones, las autoridades ucranianas reportaron una persona fallecida y varios heridos tras un ataque que impactó una tienda en Kiev y su región.

Además, se registraron bombardeos en Járkov que alcanzaron una maternidad y edificios residenciales, con decenas de personas lesionadas.

“Para los ucranianos, fue otra noche de terror ruso”, denunció el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andrii Sibiga.

Rusia, por su parte, acusó a Ucrania de matar a tres personas en un ataque contra una ambulancia en la región de Jersón, territorio ocupado por las fuerzas rusas.

Según las autoridades ucranianas, Rusia lanzó más de 370 drones y 27 misiles durante la noche del viernes, dirigidos contra varias regiones, entre ellas Kiev, Chernígov, Sumi y Járkov.

Los bombardeos provocaron que más de un millón de personas quedaran sin electricidad en Kiev y Chernígov, en medio de temperaturas que descienden por debajo de los -10°C, informó el viceministro de Reconstrucción de Ucrania, Oleksii Kuleba.

En paralelo a la negociación, el Kremlin reiteró que Kiev debe retirar sus tropas del Donbás, una condición que mantiene estancado el avance hacia un acuerdo, según las posiciones públicas de ambas partes.

Las conversaciones se realizan sin la participación de países europeos, lo que ha generado inquietud en la Unión Europea ante el temor de que Washington presione por un pacto considerado favorable para Moscú.

Zelenski aseguró que, durante una reunión en Davos con el presidente estadounidense Donald Trump, logró un entendimiento sobre garantías de seguridad para Ucrania, tema que también habría sido abordado en Abu Dabi, aunque aún está pendiente de concretarse.