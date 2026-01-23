El Mundo

Concluye primera ronda de negociaciones en Abu Dabi entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos

“Las negociaciones han terminado por hoy”, señaló la presidencia de Ucrania, indicando que continuarán el sábado.

EscucharEscuchar
Por AFP
El conflicto entre Rusia y Ucrania vuelve a dejar víctimas civiles mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para frenarlo.
El conflicto entre Rusia y Ucrania vuelve a dejar víctimas civiles mientras continúan los esfuerzos diplomáticos para frenarlo. (OLEKSANDR GIMANOV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
UcraniaEmiratos Árabes UnidosRusiaEstados UnidosGuerra Rusia-Ucrania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.