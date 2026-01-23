El Mundo

Rusia exige retirada de tropas ucranianas del Donbás antes de negociaciones de paz en Abu Dabi

Moscú condiciona acuerdo de paz a la retirada de fuerzas ucranianas del Donbás, en vísperas de pláticas con Ucrania y Estados Unidos

Por AFP
En esta fotografía compartida por la agencia estatal rusa Sputnik, el presidente de Rusia, Vladímir Putin, llega a una reunión con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y el yerno del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, en el Kremlin en Moscú el 22 de enero anterior. Fotografía:
