Enviado ruso dice que mantuvo reuniones ‘constructivas’ sobre Ucrania con Estados Unidos en Davos

Tras bombardeos de Kiev que desplazan a 600.000 personas, enviado ruso dice que ‘cada vez más personas se dan cuenta de la validez de la posición de Rusia’.

Por AFP

Davos, Suiza. El emisario ruso Kirill Dmitriev afirmó haber mantenido conversaciones “constructivas” para poner fin a la guerra en Ucrania con sus homólogos estadounidenses este martes en el Foro Económico Mundial en Davos.








