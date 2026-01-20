Enviado ruso dice que mantuvo reuniones ‘constructivas’ sobre Ucrania con Estados Unidos en Davos

Davos, Suiza. El emisario ruso Kirill Dmitriev afirmó haber mantenido conversaciones “constructivas” para poner fin a la guerra en Ucrania con sus homólogos estadounidenses este martes en el Foro Económico Mundial en Davos.

“Las reuniones son constructivas, y cada vez más personas se dan cuenta de la validez de la posición de Rusia”, declaró Dmitriev a los periodistas tras reunirse con el emisario especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff, y con Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump.

Las declaraciones se dan en el contexto del recrudicimiento del bombardeo en Ucrania. El alcalde de Kiev indicó el martes a AFP que unas 600.000 personas abandonaron Kiev desde que la autoridad local efectuó el 9 de enero un llamado a evacuar provisionalmente la capital ucraniana, donde la mitad de los edificios están sin calefacción tras los bombardeos rusos masivos.

Un ataque ruso la madrugada del martes dejó sin calefacción a más de 5.600 edificios residenciales en Kiev, cuando las temperaturas en la capital ucraniana rondan los -14 °C.

Noticia en desarrollo...