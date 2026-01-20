Enviado ruso dice que mantuvo reuniones ‘constructivas’ sobre Ucrania con Estados Unidos en Davos

Davos, Suiza. El emisario ruso Kirill Dmitriev afirmó haber mantenido conversaciones “constructivas” para poner fin a la guerra en Ucrania con sus homólogos estadounidenses este martes en el Foro Económico Mundial en Davos.
