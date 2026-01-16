Trump nombra a su yerno, a Marco Rubio y a Tony Blair para el ‘consejo de paz’ en Gaza

Un niño palestino busca sus pertenencias entre los escombros de una casa derrumbada que había sido dañada previamente por un ataque israelí, en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de enero de 2026.

Washington, Estados Unidos. El presidente Donald Trump nombró el viernes al jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, y al ex primer ministro británico Tony Blair como miembros fundadores del “consejo de paz” en Gaza, informó la Casa Blanca.

El republicano también incluyó a su enviado especial Steve Witkoff, a su yerno Jared Kushner, y al presidente del Banco Mundial, Ajay Banga, entre los integrantes del “consejo ejecutivo fundador” de siete miembros, según un comunicado.

Kushner, esposo de Ivanka Trump, no tiene ningún puesto de gobierno formal, pero Trump le ha asignado múltiples gestiones en Medio Oriente.

Blair es una elección polémica en Medio Oriente debido a su papel en la invasión de Irak en 2003. El propio Trump dijo el año pasado que quería asegurarse de que fuera una “opción aceptable para todos”.

Trump anunció el jueves la creación de este consejo, un elemento clave de la fase dos de un plan respaldado por Washington para poner fin a la guerra en el territorio palestino.

“Puedo decir con certeza que es el consejo más grande y prestigioso jamás reunido en cualquier momento y lugar”, dijo el mandatario en redes sociales cuando hizo el anuncio.

La lista la completan Marc Rowan, de la firma de inversiones Apollo Global Management, y Robert Gabriel, subasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos. El comunicado de prensa agrega que en las próximas semanas se anunciarán miembros adicionales de la Junta Ejecutiva y de la Junta Ejecutiva de Gaza.

“Cada miembro del Comité Ejecutivo supervisará una cartera definida que es fundamental para la estabilización y el éxito a largo plazo de Gaza, incluyendo, entre otras cosas, la creación de capacidad de gobernanza, las relaciones regionales, la reconstrucción, la atracción de inversiones, la financiación a gran escala y la movilización de capital”, explica la Casa Blanca en un comunicado.

Fase 2 del ‘plan de paz’

Para gestionar el proceso, se creó el National Committee for the Administration of Gaza (NCAG, Comité Nacional para la Administración de Gaza).

“El NCAG estará encabezado por el doctor Ali Sha’ath, un líder tecnócrata ampliamente respetado, quien supervisará la restauración de los servicios públicos esenciales, la reconstrucción de las instituciones civiles y la estabilización de la vida cotidiana en Gaza, al tiempo que sentará las bases para una gobernanza autosostenida a largo plazo”, detalla el gobierno estadounidense.

“Estados Unidos sigue plenamente comprometido a respaldar este marco de transición, trabajando en estrecha colaboración con Israel, países árabes clave y la comunidad internacional para alcanzar los objetivos del Plan Integral“, agregó la Casa Blanca.

La infraestructura de la Franja de Gaza fue destruida casi en su totalidad por el bombardeo israelí y requerirá una inversión enorme para reconstruirse. En el pasado, Trump ha sugerido que en la región se podría dar un importante desarrollo inmobiliario, al que debe su fortuna y Kushner y Witkoff las suyas, y señaló que es valiosa por ser “terrenos frente al mar”.

El mandatario estadounidense también designó el viernes al mayor general estadounidense Jasper Jeffers para dirigir la Fuerza Internacional de Estabilización (ISF) en Gaza.

El plan de paz para Gaza respaldado por Estados Unidos entró en vigor por primera vez el 10 de octubre, lo que facilitó el retorno de todos los rehenes en manos de Hamás y el fin de los combates entre militantes de ese grupo e Israel.

La segunda fase del plan está ahora en marcha, aunque ensombrecida por cuestiones no resueltas.

Para los palestinos, la cuestión central aún es la retirada militar completa de Israel de Gaza, un paso incluido en el marco del plan pero para el cual no se ha anunciado un calendario detallado.

Hamás se ha negado a comprometerse públicamente con un desarme total, una exigencia no negociable por parte de Israel.