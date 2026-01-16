El Mundo

Trump nombra a su yerno, a Marco Rubio y a Tony Blair para el ‘consejo de paz’ en Gaza

Jared Kushner, el secretario de Estado y el ex primer ministro británico son tres de los siete miembros anunciados del consejo de paz.

Por AFP y Fernando Chaves Espinach
Un niño palestino busca sus pertenencias entre los escombros de una casa derrumbada que había sido dañada previamente por un ataque israelí, en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de enero de 2026.
Un niño palestino busca sus pertenencias entre los escombros de una casa derrumbada que había sido dañada previamente por un ataque israelí, en el campamento de refugiados de Maghazi, en el centro de la Franja de Gaza, el 5 de enero de 2026. (EYAD BABA/AFP)







Tony BlairJared KushnerMarco Rubioplan de pazIsraelGazaPalestina
