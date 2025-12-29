Guerra en Ucrania: Donald Trump prevé acuerdo de paz en pocas semanas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibe al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a su llegada a la Casa Blanca, en Washington, D.C., para una reunión el 17 de octubre de 2025.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que las conclusiones de las negociaciones sobre un acuerdo de paz entre Ucrania y Rusia podrían conocerse en “semanas”, y anunció posibles nuevas conversaciones con líderes europeos en Washington.

“Creo que en unas semanas sabremos de una forma u otra” si las conversaciones han dado frutos, declaró el presidente estadounidense en rueda de prensa tras su reunión en Florida con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski.

El estadounidense añadió que las negociaciones fueron “muy difíciles”.

Trump señaló que ofreció dirigirse al Parlamento de Ucrania para impulsar el último plan de paz. “No estoy seguro de que sea realmente necesario, pero si ayudara a salvar 25.000 vidas al mes, o lo que sea, sin duda estaría dispuesto a hacerlo”, afirmó.

Trump afirmó que se logró “mucho progreso” en las conversaciones sobre el fin de la guerra entre Ucrania y Rusia durante la reunión con Zelenski.

“Nos estamos acercando mucho, quizás muchísimo”, a poner fin al conflicto, declaró el mandatario. Kiev y Moscú están “más cerca” de un acuerdo sobre el estatus del disputado territorio del Donbás, aunque la situación sigue siendo compleja, dijo el republicano.

Zelenski dijo que él y líderes europeos se reunirán con Trump en Washington en enero.

Cerca de acuerdo sobre Donbás

Trump apuntó que Ucrania y Rusia están “más cerca” de un acuerdo sobre el estatus del disputado territorio del Donbás, aunque la situación sigue siendo compleja.

“Está sin resolver, pero se está avanzando mucho. Es un asunto muy difícil, pero creo que se resolverá”, declaró Trump a los periodistas en respuesta a una pregunta sobre el Donbás.