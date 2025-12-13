El Mundo

Rusia afirma que bombardeó instalaciones ucranianas con misiles hipersónicos

Moscú dijo que atacó infraestructuras energéticas y militares ucranianas con misiles Kinzhal en represalia por ataques en su territorio, mientras Kiev denunció daños a instalaciones civiles y cortes de electricidad.

Por AFP
Ucrania denunció que los bombardeos rusos alcanzaron instalaciones civiles y dejaron a miles de personas sin electricidad en varias regiones del país.
Ucrania denunció que los bombardeos rusos alcanzaron instalaciones civiles y dejaron a miles de personas sin electricidad en varias regiones del país. (OLEKSANDR GIMANOV/AFP)







