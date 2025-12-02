El Mundo

Kremlin afirma que no hay compromiso sobre territorios en Ucrania tras reunión de Putin con enviado de Estados Unidos

El Kremlin asegura que no se ha alcanzado ningún compromiso sobre los territorios ocupados en Ucrania, aunque califica el diálogo como “útil y constructivo”.

EscucharEscuchar
Por AFP
“Hasta ahora no hemos encontrado ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses”. (VYACHESLAV PROKOFYEV/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Vladimir PutinKremlinUcrania
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.