Kremlin afirma que no hay compromiso sobre territorios en Ucrania tras reunión de Putin con enviado de Estados Unidos

Moscú, Rusia. El Kremlin declaró el martes que aún no se había alcanzado “ningún compromiso” sobre la cuestión clave del territorio en Ucrania, tras una reunión de unas cinco horas entre el presidente ruso Vladimir Putin y el enviado estadounidense Steve Witkoff.

“Hasta ahora no hemos encontrado ningún compromiso, pero se pueden debatir algunas soluciones estadounidenses”, declaró el principal asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, en respuesta a la pregunta de un periodista sobre los territorios ucranianos ocupados.

No obstante, Ushakov afirmó que “la conversación fue muy útil y constructiva”, aunque “queda mucho trabajo por delante tanto en Washington como en Moscú”.

