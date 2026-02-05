Rotura de tubería paraliza servicios de tren entre Madrid y aeropuerto internacional de Barajas

Línea 8 del Metro de Madrid permanece interrumpida entre las estaciones Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T-4 debido a una inundación provocada por la rotura de una tubería en la avenida de Logroño, en el distrito de Barajas

La circulación de trenes en la Línea 8 del Metro de Madrid permanece interrumpida este jueves entre las estaciones Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T-4 del Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas, en ambos sentidos, informó el propio Metro de Madrid.

La Línea 8 es una de las más estratégicas de la red madrileña: conecta el intercambiador de Nuevos Ministerios con las cuatro terminales de la terminal aérea y su paralización afecta directamente a miles de pasajeros, entre turistas que llegan a la capital y viajeros que se desplazan hacia otras ciudades por vía aérea.

Según reportes de distintos medios locales, la interrupción está relacionada con la rotura de una tubería en la avenida de Logroño, en el distrito de Barajas, lo que provocó una inundación que obligó también al corte de la carretera M-14, una de las principales vías de acceso al aeropuerto.

Hasta el lugar se desplazaron cinco dotaciones de bomberos del Ayuntamiento de Madrid, que realizaron labores de desagüe y rescataron a varios conductores y trabajadores atrapados por el agua.

El incidente afectó además a varias viviendas de la avenida de Logroño, según informó Emergencias Madrid.

Tensión en el transporte ferroviario

La incidencia ocurre en un momento de especial sensibilidad en el transporte ferroviario español y apenas dos semanas después de dos accidentes ferroviarios ocurridos en menos de 48 horas, el debate sobre la seguridad del sistema de trenes sigue abierto en el país.

En enero, el choque de dos trenes en Adamuz, Andalucía, con cerca de 500 pasajeros a bordo, dejó 43 personas fallecidas, conmocionando a la opinión pública. Días después, otro siniestro en Cataluña, cerca de Gelida, se cobró una nueva víctima cuando un muro cayó sobre la vía y provocó un choque con un tren de corta distancia.

En este contexto, el sindicato de maquinistas Semaf convocó tres días de huelga para el 9, 10 y 11 de febrero, en protesta por lo que consideran deficiencias en materia de seguridad ferroviaria.

Mientras tanto, Metro de Madrid no ha precisado la hora de restablecimiento del servicio en la Línea 8 y recomienda a los usuarios buscar rutas alternativas para acceder al aeropuerto.