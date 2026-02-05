El Mundo

Rotura de tubería paraliza servicios de tren entre Madrid y aeropuerto internacional de Barajas

Toda circulación en tren está interrumpida por inundación que afecta principal terminal aérea de la capital española

Por Juan Fernando Lara Salas
Línea 8 del Metro de Madrid permanece interrumpida entre las estaciones Aeropuerto T1-T2-T3 y Aeropuerto T-4 debido a una inundación provocada por la rotura de una tubería en la avenida de Logroño, en el distrito de Barajas (GABRIEL BOUYS/AFP)







Línea 8 Metro de MadridMetro de Madrid interrumpidoAeropuerto BarajasTransporte
Juan Fernando Lara Salas

Juan Fernando Lara Salas

Periodista graduado en la Universidad de Costa Rica, donde cursó Maestría Académica en Ciencias Políticas. Premio al Redactor del año de La Nación en los años 2012 y 2024. Escribe sobre cambio climático, ambiente, energía, servicios públicos y derechos humanos.

