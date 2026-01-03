El Mundo

Rodrigo Chaves tras captura de Maduro: ‘Que Dios bendiga al valiente pueblo venezolano y lo ayude a recuperar la democracia’

“Celebremos esta nueva oportunidad para nuestros hermanos venezolanos. Un abrazo fraterno de parte del pueblo de Costa Rica”, expresó Rodrigo Chaves

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
Ultima conferencia de prensa, del presidente de la República, Rodrigo Chaves
Rodrigo Chaves, presidente de Costa Rica, se pronunció luego de la captura de Nicolás Maduro. Imagen con fines ilustrativos. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
VenezuelaNicolás MaduroDonald TrumpEstados UnidosRodrigo Chaves
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.