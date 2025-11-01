El Mundo

Robo en el Louvre: cuatro personas imputadas y tres libres mientras buscan joyas de la corona francesa

Cuatro de los sospechosos del robo de joyas de la corona francesa en el Louvre fueron imputados. El botín, valorado en 102 millones de dólares, sigue desaparecido.

Por AFP
Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras el robo, con la Pirámide del Louvre diseñada por Ieoh Ming Pei al fondo, en París, el 19 de octubre anterior. Fotografía:
Agentes de la policía francesa frente al Museo del Louvre tras el robo, con la Pirámide del Louvre diseñada por Ieoh Ming Pei al fondo, en París, el 19 de octubre anterior. Fotografía: (DIMITAR DILKOFF/AFP)







