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Roberto Sánchez toma ligera ventaja sobre Keiko Fujimori en el conteo de votos en Perú, pero resultado es incierto

Con casi 94% de las actas escrutadas, Sánchez reunía el 50.01% de los votos, frente al 49.9% de Fujimori.

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Por AFP
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, gesticula junto a su esposa Claudia Pinazzo (derecha) y su madre tras un desayuno electoral en Huaral, departamento de Lima, Perú, el 7 de junio de 2026. Los peruanos elegirán a su noveno presidente en 10 años en una reñida segunda vuelta entre la conservadora Keiko Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, quienes intentan ganarse el voto de personas hartas del caos político y el aumento de la delincuencia.
El candidato presidencial peruano Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, junto a su esposa Claudia Pinazzo (derecha) y su madre. (CONNIE FRANCE/AFP)







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