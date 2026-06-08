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Panorama incierto en Perú: Fujimori y Sánchez siguen en empate técnico

Keiko Fujimori y Roberto Sánchez celebran con cautela, pues siguen empatados, y el conteo puede llevar días. Lea la situación electoral de Perú.

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Por AFP
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan presidencia de Perú.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez disputan presidencia de Perú. (AFP/AFP)







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