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Resultado final de segunda ronda presidencial en Perú podría demorar dos semanas o más

Con 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50,05% de los votos frente al 49,94% de Fujimori, una diferencia de apenas 20.000 sufragios.

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Por AFP y Sebastián Araya Delgado
Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)
Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP) (MARTIN BERNETTI/AFP)







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Sebastián Araya Delgado

Sebastián Araya Delgado

Estudiante de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Amante de la música y los videojuegos desde muy joven. Interesado en conflictos internacionales y mantener la paz entre países.

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