Resultado final de segunda ronda presidencial en Perú podría demorar dos semanas o más

Vista de las portadas de los periódicos exhibidos en un quiosco de Lima (Foto de MARTIN BERNETTI / AFP)

Lima, Perú. El resultado final del balotaje presidencial en Perú, que lidera estrechamente el izquierdista Roberto Sánchez sobre la derechista Keiko Fujimori, se conocerá en un plazo de dos semanas o incluso más, dijo este martes a la AFP el jefe de la autoridad electoral a cargo del escrutinio.

Con 96% de las actas escrutadas, Sánchez obtiene el 50,05% de los votos frente al 49,94% de Fujimori, una diferencia de apenas 20.000 sufragios.

El escrutinio de la elección del domingo “podría demorar entre dos semanas o hasta fin de mes”, dependiendo de las observaciones a las actas que se registren, dijo el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Bernardo Pachas.

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días.

La autoridad no descartó que el conteo se pueda extender incluso hasta inicios de julio, pues dependerá de la rapidez con que lleguen las actas del exterior y de las áreas rurales del país.

Una muestra de actas de conteo rápido de dos encuestadoras privadas Ipsos y Datum arrojaron el domingo como ganador a Sánchez por menos de un punto, en empate técnico. Los partidarios del líder izquierdista lo celebraron como una victoria en las calles.

El resultado ajustado del conteo rápido motivó que Alfredo Torres, presidente de Ipsos Perú, precisara que la muestra tiene un margen de error de 1,9%.

Por ello y los factores pendientes de escrutinio “es posible que las cifras se reviertan o se amplíen”, según declaró al diario Perú 21.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000) del partido Fuerza Popular, con Sánchez, de Juntos por el Perú y heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori, de 51 años, compite por la presidencia. En tanto, para Sánchez, de 57, es su primera postulación.

El recuerdo de 2021

El ritmo del recuento actual se inscribe dentro del estándar peruano. El resultado final del balotaje de 2021 entre el izquierdista Pedro Castillo y Keiko Fujimori se conoció seis semanas después de la votación. Castillo venció con 50,12% de los votos frente a 49,87% de Fujimori.

La candidata derechista reiteró este martes su exhortación a la prudencia con los resultados parciales.

“Yo creo que es muy prematuro declarar a un ganador, me corresponde esperar”, dijo a la prensa Keiko Fujimori, tras señalar que faltan varias actas por contabilizarse que podrían “acortar la brecha”.

El secretario general del partido Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, replicó que van “a respetar los resultados del proceso electoral” y que aguardan por “el fin de la contabilidad”.

Por su lado, la misión de observación electoral de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera “tranquila y ordenada” en el contexto de una campaña polarizada.

La jefa de misión, Annalisa Corrado, instó a los candidatos a “esperar con paciencia la proclamación oficial de los resultados”.

“El resultado de la elección presidencial del siete de junio nos llevó a un empate técnico”, agregó.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.