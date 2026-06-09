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Más de 6,6 millones de peruanos no votaron pese a multas por ausentismo a las urnas

El conteo de votos continúa, con una estrecha ventaja de Roberto Sánchez sobre Keiko Fujimori.

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Por El Comercio / Perú / GDA
Personas votan en un centro electoral en Lima el 12 de abril de 2026, durante las elecciones presidenciales.
Personas votan en un centro electoral en Lima durante las elecciones presidenciales. (LUIS ROBAYO/AFP)







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Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Se fundó en 1839, lo cual lo convierte en el más antiguo de Perú. También es uno de los diarios más antiguos de lengua española y uno de los periódicos de referencia en la política peruana.

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