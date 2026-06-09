Elecciones en Perú: izquierdista Roberto Sánchez amplía ventaja frente a la derechista Keiko Fujimori

El izquierdista Roberto Sánchez Palomino amplió su ventaja en el balotaje en Perú frente a la derechista Keiko Fujimori Higuchi, según la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de este lunes.

Con el 95,2045% de las actas escrutadas, Sánchez (Juntos por el Perú) obtiene 8.883.319 votos (50,115%) frente a los 8.842.548 votos de Fujimori (49,885%). La diferencia entre ambos se cifra en 40.771 votos, unos 5.000 votos más a favor del izquierdista con respecto al corte anterior.

Fue hasta llegado el 93% que Sánchez logró sobrepasar a Fujimori (Fuerza Popular). Aún falta por escrutar gran parte del voto peruano en el extranjero, que históricamente ha favorecido a la candidatura de derecha.

Por ello, según expertos electorales, Sánchez necesitaría una ventaja superior a los 100.000 votos para evitar que ese sufragio externo revierta el resultado presidencial.

Esta es la cuarta ocasión en que la hija del exdictador Alberto Fujimori disputa una segunda vuelta. En todas las anteriores las perdió: en 2011 frente a Ollanta Humala, en 2016 ante Pedro Pablo Kuczynski y en 2021 frente a Pedro Castillo.

Apenas 40.000 votos separan a Sánchez de Fujimori. (MARTIN BERNETTI/AFP)

En la nación sudamericana existe un fuerte movimiento antifujimorista por el autogolpe de Estado que el expresidente dio en 1992 al cerrar el Congreso y acusaciones de violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, por los cuales fue condenado a 25 años de prisión.

El 28 de julio el vencedor sustituirá al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años, en un país marcado por la inestabilidad presidencial por las constantes destituciones a manos del Congreso. Entre Fujimori y Sánchez saldrá el décimo presidente en diez años.

Para declarar un ganador, además, deberán ser revisadas actas impugnadas que contienen unos 450.000 votos, lo que puede llevar días. Se prevé que la declaratoria se dé en julio.