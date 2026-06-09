El Mundo

Elecciones en Perú: izquierdista Roberto Sánchez amplía ventaja frente a la derechista Keiko Fujimori

La diferencia entre ambos se cifra en 40.771 votos

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Por Sebastián Sánchez

El izquierdista Roberto Sánchez Palomino amplió su ventaja en el balotaje en Perú frente a la derechista Keiko Fujimori Higuchi, según la más reciente actualización de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de este lunes.








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Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Bachiller en Periodismo y en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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