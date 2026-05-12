El Mundo

Renuncia el jefe de la agencia de medicamentos y seguridad alimentaria de Estados Unidos

Anuncio pone fin a semanas de rumores de que Donald Trump planeaba despedir a su comisionado

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Por AFP
Martin Makary y Donald Trump asistieron a un acto de anuncio sobre medicamentos recetados. El presidente Donald Trump anunció que el director de la FDA, Marty Makary, dejaría su cargo.
Martin Makary y Donald Trump asistieron a un acto de anuncio sobre medicamentos recetados. El presidente Donald Trump anunció que el director de la FDA, Marty Makary, dejaría su cargo. (BRENDAN SMIALOWSKI/AFP)







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